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На Западе объяснили политику Словакии по отношению к России

На Западе объяснили политику Словакии по отношению к России

Политика премьер-министра Словакии Роберта Фицо по отношению к России отражает настроения в стране. Об этом заявил чешский политолог, директор Международного института политических наук Петр Каниок в беседе с Politico.

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