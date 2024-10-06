МОШЕННИКИ рассылают сообщения от имени волонтеров ❗️ В группу «Тепло из дома» периодически подкидывают подобные сообщения, которые мгновенно удаляются.
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МОШЕННИКИ рассылают сообщения от имени волонтеров ❗️ В группу «Тепло из дома» периодически подкидывают подобные сообщения, которые мгновенно удаляются.