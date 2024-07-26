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Первый предвыборный ролик Харрис собрал негативные комментарии американцев

Первый предвыборный ролик Харрис собрал негативные комментарии американцев

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис с готовностью заменила в предвыборной гонке за кресло американского лидера выбывающего из большой политики пока еще руководителя страны Джо Байдена.

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