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«Пенальти «Зенита», пенальти «Спартака» и не пенальти «Краснодара» - это ВАР - Черданцев раскритиковал судейство в РПЛ

«Пенальти «Зенита», пенальти «Спартака» и не пенальти «Краснодара» - это ВАР - Черданцев раскритиковал судейство в РПЛ

Обозреватель «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал работу арбитров в чемпионате России. В чемпионате России по футболу прошло только шесть туров, но у многих клубов уже возникают вопросы к работе арбитров.

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