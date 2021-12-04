Две оперы по Достоевскому поставили в Москве

Существует достаточно обширный корпус оперных партитур, написанных по Достоевскому, в том числе "A Gentle Spirit" (1977), созданная по "Кроткой" английским композитором Джоном Тавенером и ставившаяся шесть лет назад на той же Малой сцене Музтеатра.