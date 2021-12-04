Российская газета

17 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лахов
    сколько можно всё муссировать и пытать этот вопрос. Нам это сообщают через СМИ как идиотам. Бедный киев, всё никак не...Захарова: Киев фа...
  • Nikolay Kuchkov
    сколько букв!!Пожелаю этому сборищу чинуш скорее исчезнуть!"Единой России" и...
  • Наталия Татарчук
    Кто будет работать с теми,кто выбрал Градского?Первый канал счит...

Две оперы по Достоевскому поставили в Москве

Две оперы по Достоевскому поставили в Москве

Существует достаточно обширный корпус оперных партитур, написанных по Достоевскому, в том числе "A Gentle Spirit" (1977), созданная по "Кроткой" английским композитором Джоном Тавенером и ставившаяся шесть лет назад на той же Малой сцене Музтеатра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх