Литва доигралась в санкции: запчасти для поездов закончились

Володя Щербаков Нет ну РФ наглая подумаешь гвоздей да шпилек лишилась и шпрот.А тут паровозы встали это-же не соизмеримо 😅

ВР Владимир Романов А для паровозов уголь требуется или на худой конец дрова, но много. Где брать будут?