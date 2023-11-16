Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anna Brave
    Он корчил из себя борца с навальнерами, но потом вот съехал на такую чушь. Хотя и ранее много нёс всякой бедибердыКого корежит от э...
  • Андрей
    Поезда, выпущенные до 2017 трудно назвать устаревшими, но все же, их ремонтировать и обслуживать раз в год да нужноЛитва доигралась ...
  • А Кудасов
    Может стоит организовать просветительскую м/народную компанию по объяснению, с какого рожна Франция, сдавшаяся Гитлер...Во Франции заявил...

Литва доигралась в санкции: запчасти для поездов закончились

Литва доигралась в санкции: запчасти для поездов закончились

Не успели литовские политики в 12 пакете антироссийских санкций прописать важнейший пункт о запрете поставок в Россию гвоздей, швейных иголок и спиц для вязания, как к ним прилетела неприятная новость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Володя Щербаков
Нет ну РФ наглая подумаешь гвоздей да шпилек лишилась и шпрот.А тут паровозы встали это-же не соизмеримо 😅
Ответить
55 мин.
ВР
Владимир Романов
А для паровозов уголь требуется или на худой конец дрова, но много. Где брать будут?
Ответить
43 мин.
А
Андрей
Поезда, выпущенные до 2017 трудно назвать устаревшими, но все же, их ремонтировать и обслуживать раз в год да нужно
Ответить
32 мин.

Картина дня

наверх