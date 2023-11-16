Не успели литовские политики в 12 пакете антироссийских санкций прописать важнейший пункт о запрете поставок в Россию гвоздей, швейных иголок и спиц для вязания, как к ним прилетела неприятная новость.
Литва доигралась в санкции: запчасти для поездов закончились
Комментарии
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Володя Щербаков
Нет ну РФ наглая подумаешь гвоздей да шпилек лишилась и шпрот.А тут паровозы встали это-же не соизмеримо 😅
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55 мин.
ВР
Владимир Романов
А для паровозов уголь требуется или на худой конец дрова, но много. Где брать будут?
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43 мин.
А
Андрей
Поезда, выпущенные до 2017 трудно назвать устаревшими, но все же, их ремонтировать и обслуживать раз в год да нужно
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32 мин.
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