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5koleso.ru

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Новый Mercedes-AMG CLE 646 разносит BMW M4: 637 сил и разгон за 3,9 с, но его никогда не продадут

Около 14 лет назад компания Mercedes-Benz выпустила C63 AMG Black Series, ставший фактически культовым автомобилем, который во многом определил вектор развития подразделения AMG.

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