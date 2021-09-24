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А сработала ли реформа? Всё о старте клубов РПЛ в Кубке

А сработала ли реформа? Всё о старте клубов РПЛ в Кубке

Миновал второй раунд Элитного раунда Кубка России по футболу. Команды РПЛ, финишировавшие в прошлом сезоне ниже пятого места, присоединились к клубам ФНЛ, прошедшим несколько стадий отбора.

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