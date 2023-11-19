Семейный конвой: Глава Коми предлагает радикальные меры против мигрантов

Добрый Кот

Нужно дать негласную команду полиции, прокуратуре, судам спускать на тормозах "воспитание" черножопых обезьян россиянами. А то чёрные и хулиганят - их менты не трогают. Дашь им сдачу- заводят уголовное дело. Конечно, бороться с одним русским гораздо проще, чем с целой черножопой диаспорой.