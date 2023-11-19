Нулевая Терпимость: Новый Курс в Миграционной Политике Владимир Уйба, глава Коми, выступил с предложением, которое может кардинально изменить правила игры в миграционной политике России.
Семейный конвой: Глава Коми предлагает радикальные меры против мигрантов
Комментарии
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Добрый Кот
Нужно дать негласную команду полиции, прокуратуре, судам спускать на тормозах "воспитание" черножопых обезьян россиянами. А то чёрные и хулиганят - их менты не трогают. Дашь им сдачу- заводят уголовное дело. Конечно, бороться с одним русским гораздо проще, чем с целой черножопой диаспорой.
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1 час.
людмила михайлик
Слава Коми, выдворять и не завозить
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48 мин.
Андрей Павлов
Предложение дельное, особенно убирать весь выводок, но полагаю, что до выборов его будут "рассматривать", а после прокатят.
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34 мин.
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