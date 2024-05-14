Генеральный директор Ripple прогнозирует поражение SEC

Юридическое противостояние между Ripple Labs и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает привлекать внимание, поскольку влиятельные представители Ripple делают смелые заявления относительно будущего криптовалюты и ее регуляторных баталий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии