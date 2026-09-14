Медиабельность спора: о чём стоит договариваться и о чём не стоит

Медиабельность — оценка пригодности конкретного конфликта к урегулированию соглашением сторон. Большую часть провалившихся процедур объясняет именно она, а не качество работы посредника: спор, который не был медиабелен изначально, не станет таким от хорошей фасилитации.
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