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Медиабельность спора: о чём стоит договариваться и о чём не стоит

Медиабельность — оценка пригодности конкретного конфликта к урегулированию соглашением сторон. Большую часть провалившихся процедур объясняет именно она, а не качество работы посредника: спор, который не был медиабелен изначально, не станет таким от хорошей фасилитации.

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