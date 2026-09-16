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Регионы России

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Страны обновили рекомендации по поездкам в ОАЭ на фоне региональной нестабильности

Страны обновили рекомендации по поездкам в ОАЭ на фоне региональной нестабильности

По состоянию на 16 сентября 2026 года ряд стран, включая США, Австралию и Канаду, обновили рекомендации для граждан, планирующих поездки в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

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