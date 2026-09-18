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stroim21

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Композитный бассейн за 1–2 недели: почему бетонная чаша ждёт 6–10 недель и что входит в монтаж под ключ

Композитный бассейн за 1–2 недели: почему бетонная чаша ждёт 6–10 недель и что входит в монтаж под ключ

Летний сезон неумолимо приближается, и мысль о собственном бассейне уже не кажется фантазией. Однако радость предвкушения часто разбивается о суровую реальность строительных сроков.

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