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Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» против «Аталанты», «Торино» Миранчука и «Фиорентина» сыграют завтра, «Ювентус» и «Лацио» – в четверг

Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» против «Аталанты», «Торино» Миранчука и «Фиорентина» сыграют завтра, «Ювентус» и «Лацио» – в четверг

«Интер» сыграет с «Аталантой» в матче 1/4 финала Кубка Италии. В среду «Фиорентина» сыграет с «Торино» Алексея Миранчука, «Рома» – с «Кремонезе».

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