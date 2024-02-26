Любовь Успенская публично охаяла Пугачёву: "Она её испоганила"

Американская гражданка раскритиковала сбежавшую из России певицу за то, что она спела её песню "Россия"24 февраля Любовь Успенская отметила свой 70-летний юбилей, исполнив в концертном зале песню "Россия".
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