Гражданский пистолет - оружие или нет?

Нет, ребята вы хорошие, но пистолет я вам не дам. Ну вот так, немного перефразируя героя фильма «Белое солнце пустыни» хотелось бы свежим примером пошевелить всех тех, кто во влажных мечтах не может жить без так называемого короткоствола.