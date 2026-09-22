Россия и Шри-Ланка объединили силы: как проходят уникальные учения «Тропа росомахи — 2026» в Приморье

В Приморском крае развернулись масштабные российско-ланкийские военные учения «Тропа росомахи — 2026», которые обещают стать важной вехой в развитии военно-технического сотрудничества между двумя странами.
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