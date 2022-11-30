Нижегородская правда

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  • nikon70456
    что то не те цифры были оглашены изначально? если неправ - поправьте..Семьи 150 погибши...
  • Александр Матвейцев
    150 чел.это только официально признанных погибших из одного небольшого региона,а сколько в плену,или погибло но не во...Семьи 150 погибши...
  • Владимир Иванов
    Вроде же 7 млн обещал...Семьи 150 погибши...

Почти 24 миллиона рублей направят на развитие деятельности ТОС в Нижнем Новгороде в 2023 году

Почти 24 миллиона рублей направят на развитие деятельности ТОС в Нижнем Новгороде в 2023 году

Постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению на совместном заседании с комиссией по имуществу и земельным отношениям 29 ноября 2022 года обсудила проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов.

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