Почти 24 миллиона рублей направят на развитие деятельности ТОС в Нижнем Новгороде в 2023 году

Постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению на совместном заседании с комиссией по имуществу и земельным отношениям 29 ноября 2022 года обсудила проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов.