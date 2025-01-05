Политолог Барабанов заявил, что страны БРИКС боятся рвать отношения Западом

Политолог Олег Барабанов проинформировал о том, что входящие в состав БРИКС державы не желают полностью отказываться от взаимодействия с западными контрагентами и проявляют сдержанность на международной арене.
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