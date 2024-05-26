Бондаренко: отказ Байдена от посещения саммита в Швейцарии отрезвит Киев

Отказ президента США Джо Байдена посетить конференцию в Швейцарии станет «холодным душем» для Киева. Такое мнение высказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «Вышка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии