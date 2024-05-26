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    И что? Что сейчас о них думать?Группа белгородск...
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    Сейчас доем свой борщ и вы увидите какая у меня будет истерика!Страны Балтии при...
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    Вообще это повод России свои территории вернуть которые по чей-то глупости хуторянам дали!Страны Балтии при...

Бондаренко: отказ Байдена от посещения саммита в Швейцарии отрезвит Киев

Бондаренко: отказ Байдена от посещения саммита в Швейцарии отрезвит Киев

Отказ президента США Джо Байдена посетить конференцию в Швейцарии станет «холодным душем» для Киева. Такое мнение высказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «Вышка».

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