🇬🇪 По данным ЦИК Грузии, после отработки 70% протоколов на выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта», которая набирает 53% голосов.
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🇬🇪 По данным ЦИК Грузии, после отработки 70% протоколов на выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта», которая набирает 53% голосов.
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