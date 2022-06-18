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«Роскосмос» предложил S7 отдать «Морской старт» государству

«Роскосмос» предложил S7 отдать «Морской старт» государству

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что государственная корпорация обратилась к компании S7 с просьбой передать государству плавучий космодром для запуска ракет «Морской старт» для того, чтобы «Роскосмос» мог его восстановить.

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