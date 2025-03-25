Алексей Кудашов: «СКА – обособленная команда. К ней относятся по‑разному. Обыграв ее в сезоне, приобретаешь уверенность. Не думаю, что они растратили амбиции»

«Динамо» сыграет против петербургской команды в первом раунде Кубка Гагарина. – Что вы скажете о СКА как о сопернике? – А что тут скажешь? Сильная команда, которая перед началом сезона была фаворитом чемпионата.
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