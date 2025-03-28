В Беларуси начал свою работу первый аптечный робот

На Минском ЖД вокзале появился первый в стране аптечный робот, продающий безрецептурные лекарства. Автомат работает круглосуточно, предлагая около 300 наименований, и проверяет возраст покупателей по паспорту.
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