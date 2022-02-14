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Решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса «защищенной персоны»

Решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним, говорится в решении Спортивного арбитражного суда.

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