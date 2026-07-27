Память детей – жертв войны в Донбассе почтили в Барнауле

В Барнауле почтили память детей Донбасса. Мероприятие объединило ветеранов специальной военной операции, представителей органов власти, депутатов, общественников, волонтеров и просто неравнодушных жителей, сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
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