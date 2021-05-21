ПФР уточнил по новой выплате на карту в 10 тысяч рублей до 30 мая

ПФР уточнил по новой выплате на карту в 10 тысяч рублей до 30 мая

Пенсионный фонд России (ПФР) ответил по новой выплате в 10 тысяч рублей, которая поступит на карту. Специалисты уточнили конкретные сроки зачисления денежных средств.

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