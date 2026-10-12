«Бомбить Киев будут американцы»: страшное пророчество старца Зосимы с Донбасса сбывается как по нотам

В тюремной больнице уральского села 3 сентября 1944-го родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых почитаемых прозорливцев на постсоветском пространстве.
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