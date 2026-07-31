Америка снова опозорилась. Госдеп США представил неверную карту Африки

США в очередной раз опозорились, подтвердив свое полное незнание географии, пишет BZ. На конференции в Рио-де-Жанейро Госдеп США представил неверную карту Африки, на которой большинство стран были указаны неправильно.
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