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Порядок, государство

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Америка снова опозорилась. Госдеп США представил неверную карту Африки

Америка снова опозорилась. Госдеп США представил неверную карту Африки

США в очередной раз опозорились, подтвердив свое полное незнание географии, пишет BZ. На конференции в Рио-де-Жанейро Госдеп США представил неверную карту Африки, на которой большинство стран были указаны неправильно.

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