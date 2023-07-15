Алиев от имени 120 стран призывает Францию попросить прощения

Т

Тихон

Верно.Политики этой внешней ее вообще по сути нет. Лавров просто клоун,ничего кроме шуточек-прибауточек выродить не способен. Коньюнктурщик без собственного мнения.Коптит небо МИД без пользы и дела десятилетия. Видимо такая бесхребетная управляемая фигура удобна президенту.Хотя...в основном в верховной власти все такие.Болтуны и лизоблюды,основная задача которых теплое место под жопой удержать.