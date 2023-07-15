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Алиев от имени 120 стран призывает Францию попросить прощения

Алиев от имени 120 стран призывает Францию попросить прощения

Всегда говорил, что главная проблема нашей страны - это бюрократия и заскорузлось в принятии решений.

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Комментарии
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Т
Тихон
Верно.Политики этой внешней ее вообще по сути нет. Лавров просто клоун,ничего кроме шуточек-прибауточек выродить не способен. Коньюнктурщик без собственного мнения.Коптит небо МИД без пользы и дела десятилетия. Видимо такая бесхребетная управляемая фигура удобна президенту.Хотя...в основном в верховной власти все такие.Болтуны и лизоблюды,основная задача которых теплое место под жопой удержать.
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5 час.
Марина Петрова
Лучше бы он предъявил все это пиндосии. Больше всех людей уничтожила пиндосия.
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5 час.
lB
linda Baal
Это кто раскрывает рот на Лаврова?
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1 час.

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