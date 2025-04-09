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Петербургский дневник

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В полиции Петербурга рассказали о новом способе обмана россиян мошенниками

В полиции Петербурга рассказали о новом способе обмана россиян мошенниками

Теперь аферисты начали притворяться налоговиками Некоторые граждане в РФ начали получать письма якобы из Федеральной налоговой службы, которые на самом деле рассылают мошенники, желающие завладеть персональными данными своих потенциальных жертв.

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