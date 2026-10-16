Благодаря автоматическому обмену данными с медучреждениями права будут прекращать в автоматическом режиме при подтверждении противопоказаний С 1 марта 2027 года у сотрудников ГАИ появится возможность приостанавливать действие водительских прав — благодаря налаженному обмену данными с медучреждениями в режиме реального времени.