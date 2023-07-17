В Госдуме готовят законопроект, обязывающий спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства

«В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку», – говорится в тексте.