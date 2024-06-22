22 июня – День памяти и скорби 22 июня – День памяти и скорбиВ Великой Отечественной войне погибли миллионы военнослужащих и мирных жителей Советского Союза.
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22 июня – День памяти и скорби 22 июня – День памяти и скорбиВ Великой Отечественной войне погибли миллионы военнослужащих и мирных жителей Советского Союза.
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