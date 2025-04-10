Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов России, и она ведет работу по убеждению этих стран изменить свое мнение.
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