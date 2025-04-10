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Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов РФ

Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов России, и она ведет работу по убеждению этих стран изменить свое мнение.

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