Путин примет участие в военных учениях

На следующей неделе Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях, а также проведет ряд мероприятий, связанных с деятельностью объединения БРИКС на фоне того, что Москва в 2024 году будет председательствовать в этой организации.
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