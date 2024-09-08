Путин примет участие в военных учениях

На следующей неделе Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях, а также проведет ряд мероприятий, связанных с деятельностью объединения БРИКС на фоне того, что Москва в 2024 году будет председательствовать в этой организации.