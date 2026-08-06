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Татар-информ

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Волонтер из Лениногорска готовит чак-чак для участников СВО

Волонтер из Лениногорска готовит чак-чак для участников СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой Когда в волонтерской группе «С любовью и молитвами» объявили очередной сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, руководитель объединения Эльмира Уламасова обратилась к единомышленникам с необычной просьбой: бойцам нужен чак-чак.

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