Волонтер из Лениногорска готовит чак-чак для участников СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой Когда в волонтерской группе «С любовью и молитвами» объявили очередной сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, руководитель объединения Эльмира Уламасова обратилась к единомышленникам с необычной просьбой: бойцам нужен чак-чак.