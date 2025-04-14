Житель Смоленщины дважды за неделю попытался убить знакомого

Во второй визит мужчине практически удалось довести свой умысел до конца, но жертве удалось выжить Житель Велижского района Смоленской области предстал перед судом за покушение на знакомого - смолянин дважды за неделю пытался убить мужчину.
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