Задержаны чиновники из-за аварии на теплотрассе в Подмосковье

По делам, связанным с отключением тепла в подольском микрорайоне Климовск, где при температуре ниже минус 20 градусов без тепла остались тысячи людей, задержаны три человека — в том числе замглавы администрации Подольска, сообщает РБК.
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