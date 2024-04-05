Вечный отблеск итальянской гравюры в наследии Аркадия Ипполитова

В преддверии открытия выставки, посвященной выдающемуся искусствоведу, куратору и хранителю итальянской гравюры XVI–XVII веков Аркадию Викторовичу Ипполитову — мы стоим на пороге уникального культурного события.
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