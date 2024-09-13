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Яндекс запустил Библиотеку вопросов к Нейро с ответами сервиса

Яндекс запустил Библиотеку вопросов к Нейро с ответами сервиса

Яндекс запустил Библиотеку знаний Нейро. В ней собраны интересные вопросы к сервису и ответы на них. Благодаря сервису пользователи смогут расширить свой кругозор и узнать, как еще можно взаимодействовать с нейросетями – не только искать ответы на запросы, но и сравнивать объекты и изучать мнения по теме.

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