Вторая жизнь вещей. Фонд "Облака" приглашает поучаствовать в благотворительной акции

Одежда, которая вам больше не нужна, может помочь сэкономить малоимущим семьям Барнаульский фонд "Облака" призывает жителей города присоединиться к акции "Подари вещам вторую жизнь", которая проходит уже несколько лет.
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