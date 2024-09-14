Тимур Турлов: как работает закон синергии в бизнесе

Основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов строит уникальную экосистему в Казахстане. В чем секрет успеха самого быстрорастущего холдинга с постсоветского пространства и как простому парню удалось стать бизнесменом из списка Forbes Глава международной инвестиционной группы Freedom Holding Corp.
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