Тимур Турлов: как работает закон синергии в бизнесе

Основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов строит уникальную экосистему в Казахстане. В чем секрет успеха самого быстрорастущего холдинга с постсоветского пространства и как простому парню удалось стать бизнесменом из списка Forbes Глава международной инвестиционной группы Freedom Holding Corp.