Национальный чемпионат по борьбе определил своих победителей

Близнецы Валентин и Михай Петик выступили в финале национального чемпионата по греко-римской борьбе. Валентин занял первое место в весовой категории 67 кг, победив в финале Дониора Исламова, а Михай стал вторым в категории 72 кг, уступив в последнем бою Даниелу Катараге.