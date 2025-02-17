⚡️🇺🇦Уничтоженная БМП-2 боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 🎥Кадры со стороны противника🔥 #ВСУ #БМП #Украина #ЗСУ.
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⚡️🇺🇦Уничтоженная БМП-2 боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 🎥Кадры со стороны противника🔥 #ВСУ #БМП #Украина #ЗСУ.
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