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"Культурные" санкции от "культурных троцкистов"

"Культурные" санкции от "культурных троцкистов"

Когда прозвучали первые аккорды русофобских маршей на «культурном» фронте Запада, их значение и назначение большинство комментаторов ограничило только лишь военной спецоперацией России на Украине, которую не осудили те или иные деятели культуры.

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