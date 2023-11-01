Сын Евгения Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер». Что известно о 25-летнем наследнике бизнесмена?

25-летний сын петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Павел стал главой бывшей частной военной компании «Вагнер», которая превратилась в подразделение в составе Федеральной службы войск национальной гвардии.
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