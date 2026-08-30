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Anthropic научила модель управлять микроскопами, лазерами и роботами через единый стандарт

Anthropic научила модель управлять микроскопами, лазерами и роботами через единый стандарт

Claude теперь может проводить эксперименты, менять параметры оборудования и анализировать результаты Anthropic представила исследовательскую версию Model Hardware Standard (MHS) — набора стандартных драйверов, который позволяет разным физическим устройствам работать с ИИ через общий интерфейс.

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