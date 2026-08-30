Anthropic научила модель управлять микроскопами, лазерами и роботами через единый стандарт

Claude теперь может проводить эксперименты, менять параметры оборудования и анализировать результаты Anthropic представила исследовательскую версию Model Hardware Standard (MHS) — набора стандартных драйверов, который позволяет разным физическим устройствам работать с ИИ через общий интерфейс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым