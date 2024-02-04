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Онколог Стилиди: до 10% злокачественных опухолей имеют генетическую природу

Онколог Стилиди: до 10% злокачественных опухолей имеют генетическую природу

РИАМО - 4 фев. Главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Иван Стилиди заявил, что только 5-10% злокачественных новообразований имеют генетическую природу, сообщает ТАСС.

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