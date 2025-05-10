Германия засекретит поставки оружия на Украину

Новое немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем решило отказаться от публикации информации о передаче Украине вооружений, включая ракетные установки, танки, системы противовоздушной обороны и другие виды военной техники.
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